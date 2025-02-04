Европа частично оплатит счета за покупаемое у нее же электричество

ЕС профинансирует оплату электроэнергии в Молдавии по старым тарифам

Евросоюз (ЕС) частично компенсирует жителям Молдавии подорожание электроэнергии в 2025 году, произошедшее на фоне того, что стране после прекращения поставок российского газа пришлось перейти на поставки из Румынии. Об этом стало известно по итогам визита в постсоветскую страну еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, сообщает ТАСС.

Уточняется, что 151 миллион из обещанных Молдавии 250 миллионов евро «предназначен для компенсации подорожания электроэнергии для каждой семьи», благодаря чему «первые 110 киловатт-час потребления будут оплачиваться по старому тарифу».

С учетом того, что Румыния, на поставки электричества из которой в Молдавии перешли 1 января, является членом ЕС, речь фактически идет о помощи европейцев в оплате ими же выставленных счетов за электроэнергию, которые, как напоминает агентство, оказались более высокими и привели к повышению тарифов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Приднестровья (ПМР), чья Молдавская ГРЭС в обычных условиях обеспечивала около 80 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии, перейти на работу с использованием украинского угля. Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский в ответ объяснил, что станция «работает на антраците», а переход на предлагаемое топливо займет много времени и обойдется очень дорого.

