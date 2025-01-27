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17:12, 27 января 2025Экономика

В Приднестровье объяснили невозможность работы местной ГРЭС на украинском угле

Глава Приднестровья назвал предложение Зеленского о поставках угля спекулятивным
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Глава Приднестровья (ПМР) Вадим Красносельский объяснил невозможность реализации предложения президента Украины Владимира Зеленского относительно того, чтобы Молдавская ГРЭС в ПМР перешла на работу с использованием украинского угля. Комментарий лидера непризнанной республики разместили в его Telegram-канале.

«Есть уголь, который мы можем поставить в Молдавию, можем дать в Тирасполь», — сказал Зеленский на встрече с президентом Молдавии Майей Санду, побывавшей в Киеве 25 января. По его словам, взамен Украина «могла бы получать электроэнергию», а участие в работе украинских специалистов позволит резко улучшить показатели работы станции. «Если наши люди туда зайдут, она будет способна выдавать два гигаватта точно. То есть, в десять раз больше», — цитирует Зеленского «Интерфакс».

Комментируя соответствующие высказывания своего украинского коллеги, Красносельский назвал их спекулятивными. Он подчеркнул, что Молдавская ГРЭС «работает на антраците», а Украина предлагает уголь, который не подходит технологически. Говоря о возможной переделке под предлагаемое топливо одного из блоков станции, глава ПМР указал на длительность и дороговизну процесса. «При нормальных условиях, которых у нас нет, это займет более года и стоит более 50 миллионов евро», — объяснил приднестровский лидер.

С начала года «Газпром» остановил прокачку из-за долгов компании «Молдовагаз». Позднее стало известно, что Россия пообещала поставлять газ Тирасполю в рамках гуманитарной помощи, но власти Молдавии не пропускают его, называя такой формат поставок незаконным.

На фоне этого в ПМР согласились с предложением Кишинева по поводу поставок газа через «Молдовагаз». В свою очередь власти Молдавии предлагают Тирасполю покупать газ на европейской бирже по рыночной цене.

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