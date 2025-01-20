В Госдуме объяснили согласие Приднестровья платить за поставки через «Молдовагаз»

Ананских: ПМР согласилась получать газ от Кишинева из-за отсутствия вариантов

Приднестровье согласилось получать топливо через Молдавию на фоне отсутствия у Тирасполя других вариантов. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, которого цитирует RTVI.

Российский политик напомнил, что граничит непризнанная республика (ПМР) только с двумя странами и, поскольку «просить у Украины бесполезно, даже вообще опасно», Молдавия в этой ситуации является «вынужденным ходом».

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский объявил о согласии с предложением Кишинева по поводу поставок газа через компанию «Молдавгаз», которой, по его словам, «Тираспольтрансгаз» уже направил соответствующее уведомление и гарантировал оплату топлива.

До этого Красносельский сообщил, что Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи, но власти Молдавии не пропускают газ в Приднестровье из антигуманных политических соображений. Сейчас у Тирасполя при текущем уровне расходов газа осталось на 11 дней.

В свою очередь, Ананских указал, что в нынешней ситуации важно, чтобы приднестровцы были в тепле, а предприятия и детские сады работали. При этом он пояснил, что, согласившись на поставки, Кишинев «все равно в той или иной мере будет пытаться давить на внутреннюю политику Приднестровья».

О том, что энергетический кризис хотят использовать для «реинтеграции» республики открыто, говорят представители молдавских властей.

«Думаю, что в итоге с помощью Российской Федерации будут оплачивать эти поставки», — считает Ананских, по словам которого одним из вариантов станет зачет стоимости топлива в счет долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», ставшего причиной прекращения поставок газа в постсоветскую республику.