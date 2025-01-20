В Приднестровье подсчитали оставшиеся запасы газа

Приднестровский министр Оболоник рассказал об остатках газа на 11 дней

Газа в Приднестровье при текущем уровне расходов осталось на 11 дней. Об этом рассказал министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, его слова приводятся на сайте главы региона.

Также он сообщил, что за неделю в высоковольтных сетях электропередачи произошли 922 аварии, а с начала месяца — более 2,4 тысячи. Без света из-за экстренных отключений оставались 83,5 тысячи человек, то есть каждый третий житель региона.

Особенно непростая ситуация складывается в учреждениях круглосуточного пребывания, в том числе в домах престарелых и других социальных объектах. Без электричества помещения остывают гораздо быстрее.

Российский «Газпром» остановил поставки газа в Приднестровье с 1 января, так как договор с Украиной о транзите истек. С этого дня в регионе начались веерные отключения электроэнергии и отопления. Молдавские власти предлагали региону решение проблемы с поставками, но долгое время стороны не могли найти общий язык.

Ранее 20 января глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что «Тираспольтрансгаз» направил уведомление «Молдовагазу» о готовности принять топливо и гарантировал ему оплату. По словам политика, решение было принято в связи с необходимостью в скорейшем порядке разрешить энергетический кризис, потому что у людей нет света и тепла.