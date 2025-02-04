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00:30, 4 февраля 2025Наука и техника

F-35 впервые сбросил две умные бомбы одновременно

Defence Network: Истребитель F-35 впервые сбросил две бомбы LJDAM одновременно
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: South Korea Defense Ministry / Globallookpress.com

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II впервые сбросил две высокоточные бомбы GBU-54 Laser Joint Direct Attack Munition (LJDAM) одновременно в рамках испытаний. Об этом сообщает Defence Network.

F-35C 9-й испытательной эскадрильи, которая базируется на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, нес две умные бомбы на внешней подвеске. Боеприпасы, которые наводили лазером электрооптической системы наведения EOTS истребителя, сбросили на движущуюся цель.

«Успешные испытания LJDAM на F-35 представляют собой важную веху в продолжающихся усилиях по полной интеграции LJDAM во все версии F-35», — пишет издание.

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В основе LJDAM лежит авиабомба Mark 82 весом 227 килограммов и комплекс наведения, использующий инерциальную и спутниковую навигацию, а также лазерное целеуказание. Дальность LJDAM составляет 24 километра.

В мае 2024 года издание The War Zone писало, что американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B. Бомбу оснастят комплектом наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM).

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