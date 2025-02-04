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19:52, 4 февраля 2025Спорт

Фетисов оценил решение IIHF о недопуске сборной России до ЧМ-2026

Фетисов назвал решение IIHF о недопуске сборной России до ЧМ-2026 ожидаемым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России к чемпионату мира 2026 года. Его слова приводит Odds.ru.

Фетисов назвал решение ожидаемым, при этом заметил, что «мы вернемся в будущем». «Возвращаться нужно только с гимном и флагом, а не идти на поводу. Потому что это сборная России, ей подачки не нужны», — высказался он.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно ранее 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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