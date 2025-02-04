Стали известны сроки принятия МОК решения по допуску сборной России по хоккею к ОИ-2026

РИА Новости: МОК примет решение по сборной РФ по хоккею после выборов президента

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску сборной России по хоккею к Олимпийским играм 2026 года после выборов президента организации. Об этом стало известно РИА Новости.

Новый глава МОК будет выбран на сессии организации в Греции, которая пройдет с 19 по 21 марта. На должность претендуют семь кандидатов.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборную России до участия в ЧМ-2026. Решение по участию команды в Играх-2026 должен принять МОК.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.