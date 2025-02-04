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13:28, 4 февраля 2025Спорт

ФХР назвала условие допуска сборной России до чемпионата мира-2026

ФХР: IIHF может поменять решение о недопуске России до ЧМ в случае окончания СВО
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) назвала условие, при котором Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской команды до чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

В организации отметили, что это может произойти в случае окончания СВО на Украине. Кроме того, у ФХР будет возможность оспорить решение IIHF об отстранении от ЧМ-2026 после окончания мирового первенства 2025 года.

Ранее стало известно, что IIHF не допустила Россию до ЧМ-2026. Решение о допуске к Олимпиаде-2026 будет приниматься после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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