ФХР назвала условие допуска сборной России до чемпионата мира-2026

ФХР: IIHF может поменять решение о недопуске России до ЧМ в случае окончания СВО

Федерация хоккея России (ФХР) назвала условие, при котором Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской команды до чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

В организации отметили, что это может произойти в случае окончания СВО на Украине. Кроме того, у ФХР будет возможность оспорить решение IIHF об отстранении от ЧМ-2026 после окончания мирового первенства 2025 года.

Ранее стало известно, что IIHF не допустила Россию до ЧМ-2026. Решение о допуске к Олимпиаде-2026 будет приниматься после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.