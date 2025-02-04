Грабители протаранили витрину ювелирного магазина и попали на видео

В Великобритании грабители протаранили витрину ювелирного на угнанной машине

В Великобритании грабители протаранили витрину ювелирного магазина на угнанной машине и похитили украшения. Об этом пишет Daily Mail.

Попавший на видео инцидент произошел в городе Уэст-Бифлит, графство Суррей. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как грабитель в маске выскочил из машины у разбитой витрины и начал собирать ценности. Его подельник остался за рулем.

За происходящим наблюдало множество прохожих и водителей проезжающих мимо машин. Один из свидетелей успел сфотографировать номер автомобиля злоумышленников на камеру телефона. В конце ролика грабители уезжают с места преступления.

Как рассказали в городской полиции, позже машина преступников была найдена разбитой примерно в полутора километрах от магазина. Вскоре удалось задержать троих подозреваемых. Одному из них понадобилась медицинская помощь, так как он получил травму, убегая от правоохранителей. Для поимки троицы использовался вертолет и специально обученные собаки.

Ранее сообщалось, что преступники в США ограбили магазин солнцезащитных очков на миллион долларов. Чтобы пробраться в торговую точку, они проделали большие дыры в стене.

