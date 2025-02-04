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10:32, 4 февраля 2025Наука и техника

Иран представил модернизированный аналог С-300

Минобороны Ирана представило модернизированный ЗРК Bavar 373-II
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hamed Ataei / Mizan News Agency / Wikimedia

Министерство обороны Ирана представило модернизированную версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Bavar 373, который считается аналогом российской системы С-300. ЗРК показали в ходе посещения президентом Масудом Пезешкианом выставки вооружения Минобороны республики, передает агентство Tasnim.

Пусковые установки ЗРК Bavar 373-II получили отдельные радары для обнаружения и сопровождения целей, а также управления огнем. Это позволяет каждой установке действовать автономно.

В батарею модернизированного ЗРК входит радар обнаружения с контейнерами для ракет, которые дают возможность машине с радаром самостоятельно сбивать цели. Bavar 373-II несет зенитные ракеты Sayyad 4B с увеличенной до 300 километров дальностью поражения. Комплекс способен отслеживать 60 целей и поражать шесть из них одновременно.

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Дальность обнаружения целей базовой версией Bavar 373 составляла 320 километров, а дальность отслеживания — 260 километров.

В январе Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359». Изделие, которое стало развитием модели «358», способно перехватывать цели на расстоянии около 150 километров.

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