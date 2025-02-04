Посещавший ДНР финский журналист заявил об угрозах от украинцев

Журналист Кости Хейсканен из Финляндии, посещавший Донецкую народную республику (ДНР), рассказал об угрозах расправой от украинцев. Его слова передает РИА Новости.
Он рассказал, что подобные сообщения стали появляться в том числе после подрыва основателя добровольческого батальона «Арбат» в ДНР Армена Саркисяна в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.
«Мне тоже пишут: "Ты будешь следующим". Без конца идут угрозы», — пожаловался Хейсканен. Он признался, что ему страшно возвращаться в Финляндию.
Ранее стало известно, что Саркисяна оперировали около 100 минут. Сообщалось, что ему ушивали поврежденные участки сердца и легкие. До этого сообщалось, что Саркисян не выжил после покушения.