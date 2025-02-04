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15:22, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Посещавший ДНР финский журналист заявил об угрозах от украинцев

Финский журналист Хейсканен заявил, что получает угрозы расправой от украинцев
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВзрыв в Москве
Кости Хейсканен

Кости Хейсканен. Кадр: Шпроты в изгнании / YouTube

Журналист Кости Хейсканен из Финляндии, посещавший Донецкую народную республику (ДНР), рассказал об угрозах расправой от украинцев. Его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что подобные сообщения стали появляться в том числе после подрыва основателя добровольческого батальона «Арбат» в ДНР Армена Саркисяна в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

«Мне тоже пишут: "Ты будешь следующим". Без конца идут угрозы», — пожаловался Хейсканен. Он признался, что ему страшно возвращаться в Финляндию.

Ранее стало известно, что Саркисяна оперировали около 100 минут. Сообщалось, что ему ушивали поврежденные участки сердца и легкие. До этого сообщалось, что Саркисян не выжил после покушения.

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