Появились новые подробности о состоянии попавшей в реанимацию четырехкратной чемпионки ОИ

Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину перевели в отделение кардиологии

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной улучшилось. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, бывшую спортсменку из реанимации перевели в отделение кардиологии. Отмечается, что состояние Сметаниной улучшается, однако остается тяжелым.

О попадании Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря 2024 года. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт и подключена к аппарату ИВЛ.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.