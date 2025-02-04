Экс-сотрудник Госдепа Бенц: Байден хотел поддержать расовые беспорядки в Африке

Экс-президент США Джо Байден и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли хотели поддержать расовые беспорядки в Африке через деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID). Об этом написал бывший сотрудник Госдепартамента по вопросам международных коммуникаций и информационных технологий Майк Бенц в своем аккаунте в X.

«Военные под руководством Джо Байдена и Марка Милли открыто планировали провоцировать расовые беспорядки в Африке, а затем использовать USAID, чтобы вмешаться и предоставить бастующим протестующим работу без явки на работу», — рассказал бывший сотрудник внешнеполитического ведомства.

По словам Бенца, предполагалось, что бастующие будут участвовать в беспорядках, но при этом все равно будут получать зарплату, что сделает возможным продолжение протестов. Он добавил, что подобная мера планировалась за счет американских федеральных средств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направленность трат Агентства США по международному развитию носили шизофренический характер и сопровождались многочисленными злоупотреблениями. Она также отметила, что на эти деньги фактически кормили террористические группировки в Афганистане.