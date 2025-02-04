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12:25, 4 февраля 2025Россия

Российские войска вступили в бой с Иностранным легионом в зоне СВО

Минобороны РФ заявило о поражении формирования Иностранного легиона в зоне СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Южной группировки российских войск вступили в бой с формированием Иностранного легиона Украины и нанесли его бойцам поражение. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины и двум бригадам теробороны. Бои проходили в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности Южной группировки до 260 военнослужащих, боевую бронемашину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства НАТО. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СВО завершится через полтора-два месяца при условии, что у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны. Он также подчеркнул, что на данный момент суверенитет республики практически равен нулю.

ЖЗЛ
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