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18:22, 4 февраля 2025Спорт

Шведская федерация хоккея поддержала отстранение России

Шведская федерация хоккея поддержала отстранение России от чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jesper Zerman / Globallookpress.com

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон поддержал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборную России от чемпионата мира 2026 года. Его слова приводятся на сайте организации.

Ларссон заявил, что решение абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Он добавил, что ему приятно знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно ранее 4 февраля. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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