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22:49, 4 февраля 2025Мир

В МИД оценили желание Зеленского получить ядерное оружие

Захарова: Желание Зеленского обладать ядерным оружием выдает в нем маньяка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / IMAGO / Global Look Press

Желание получить ядерное оружие выдает в президенте Украины Владимире Зеленском маньяка. Такую оценку словам украинского лидера дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него — не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», — написала она.

Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Он признал, что вступления Киева в НАТО не произойдет в ближайшее время, и потребовал данное оружие в качестве компенсации.

Ранее Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО. По его словам, вступление Украины в альянс станет самым дешевым вариантом помощи Киеву.

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