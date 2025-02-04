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17:53, 4 февраля 2025Экономика

Выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет

Дизайнер Тычино: Матовые натяжные потолки более устойчивы к перепадам температур
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Lev.studio / Shutterstock / Fotodom

Матовые и глянцевые натяжные потолки имеют ряд плюсов и минусов, которые стоит учитывать при выборе. Советы тем, кто собирается их установить, дала дизайнер Юлия Тычино в беседе с «БелНовостями».

По словам эксперта, одним из главных плюсов матовых натяжных потолков является то, что они более устойчивы к перепадам температур по сравнению с глянцевыми. Кроме того, конструкции первого типа смотрятся более эстетично, а также не бликуют и не отражают свет и предметы в помещении, благодаря чему зрение не перенапрягается. Наконец, на них не видны разводы после мытья и они не выгорают под солнечными лучами.

Среди минусов матовых натяжных потолков — более высокая стоимость, на 10-15 процентов выше, чем у глянцевых. Помимо этого, такое покрытие обладает низкой устойчивостью к влаге, поэтому его не стоит устанавливать в ванной. Также оно быстро покрывается пылью и грязью из-за пористой структуры. При этом мыть его, предупредила Тычино, необходимо специальными средствами и крайне аккуратно, чтобы не испортить покрытие.

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Что касается глянцевых потолков, то среди их достоинств специалист выделила многообразие цветов и оттенков, позволяющее создавать фактически любой дизайн интерьера, а также устойчивость к влаге и тот факт, что на них не скапливается пыль. Еще одним преимуществом таких покрытий служит их способность визуально увеличивать пространство за счет эффекта зеркального отражения. Третьим плюсом является их более низкая, чем у матовых, стоимость.

Между тем у глянцевых потолков достаточно много минусов: они могут портить внешний вид комнаты из-за заметных стыков, могут потрескаться при резком падении температуры или начать провисать при нагреве лампой накаливания высокой мощности. Также они могут мешать сну, поскольку в ночное время отражают свет фонарей на улице, фар машин либо света из окон напротив.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев отсоветовал россиянам покупать межкомнатные двери, покрытые пленкой или ПВХ.

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