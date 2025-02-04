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11:17, 4 февраля 2025Спорт

World Aquatics расширила список получивших нейтральный статус россиян до 50 спортсменов

World Aquatics расширила список получивших нейтральный статус россиян до 50
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Джорджио Пероттино / РИА Новости

Международная федерация плавания (World Aquatics) расширила список россиян, допущенных до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В обновленный список российских спортсменов, получивших нейтральный статус, добавлено 19 атлетов. Среди них бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Александр Бондарь. Всего на данный момент до соревнований допущено 50 россиян.

Ранее несколько российских пловцов, бойкотировавших Олимпиаду-2024 в Париже, приняли решение получить нейтральный статус. Среди них двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. После этого в конце 2024 года россияне поехали на чемпионат мира на короткой воде, где заняли второе место в медальном зачете. Они завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных.

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