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23:01, 16 декабря 2024Спорт

Отказавшийся от нейтрального статуса пловец-чемпион передумал

Олимпийский чемпион по плаванию Рылов заявил, что получит нейтральный статус
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, ранее отказавшийся от нейтрального статуса, передумал. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что получит статус, так как хочет выступать на международных соревнованиях. «Как показывает практика, эмоции требуют», — подчеркнул он.

Ранее Рылов заявил, что отказывается от нейтрального статуса. Пловец рассказал, что хочет выступать под флагом России.

World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. После этого россияне поехали на чемпионат мира на короткой воде, где заняли второе место в медальном зачете. Они завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных.

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