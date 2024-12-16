Отказавшийся от нейтрального статуса пловец-чемпион передумал

Олимпийский чемпион по плаванию Рылов заявил, что получит нейтральный статус

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, ранее отказавшийся от нейтрального статуса, передумал. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что получит статус, так как хочет выступать на международных соревнованиях. «Как показывает практика, эмоции требуют», — подчеркнул он.

Ранее Рылов заявил, что отказывается от нейтрального статуса. Пловец рассказал, что хочет выступать под флагом России.

World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. После этого россияне поехали на чемпионат мира на короткой воде, где заняли второе место в медальном зачете. Они завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных.