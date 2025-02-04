«Зенит» победил ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ

«Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:2. На 49-й минуте отличился защитник Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте счет сравнял хавбек Матвей Кисляк. На 88-й минуте ЦСКА вывел вперед нападающий Артем Шуманский. На 90-й вновь сделал счет равным форвард Александр Соболев.

Ранее 4 февраля в рамках Зимнего Кубка РПЛ сыграли «Краснодар» и московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков».

Участие в турнире также принимают московский «Спартак» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал турнира, где поборются за трофей.

