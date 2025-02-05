Гашек обвинил IIHF во лжи из-за России

Гашек обвинил IIHF во лжи из-за причин отстранения сборной России

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) во лжи из-за причин отстранения сборной России. Он сделал заявление на своей странице в соцсети X.

Гашек призвал IIHF перестать врать людям. «Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации! А этого мы допустить не можем!» — написал он.

Вместе с тем, Гашек похвалил IIHF за продление санкций в отношении российской сборной. По его мнению, это спасет много жизней.

4 февраля IIHF приняла решение не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года из соображений безопасности. При этом решение о выступлении команды на Олимпийских играх-2026 будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета в марте 2025-го.