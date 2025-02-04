В IIHF объяснили недопуск сборной России до чемпионата мира-2026

IIHF: Сборную России не допустили до ЧМ-2026 из соображений безопасности

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем сайте опубликовала заявление, в котором объяснила решение не допускать сборную России к чемпионату мира (ЧМ) 2026 года.

По мнению совета организации, участие в турнире российских и белорусских сборных невозможно из соображений безопасности. Решение об участии команд в ЧМ-2027 будет принято не позднее мая 2026 года.

Ранее на решение IIHF отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Они хотят наш спорт уничтожить. Понятно, что у них это не получится», — заявила специалист.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно ранее 4 февраля. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.