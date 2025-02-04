Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
1:0
Завершен
Динамо М
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Аталанта
Сегодня
23:00 (Мск)
Болонья
Кубок Италии|1/4 финала
Атлетико М
Сегодня
23:30 (Мск)
Хетафе
Кубок Испании|1/4 финала
Бостон Брюинз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:58, 4 февраля 2025Спорт

В IIHF объяснили недопуск сборной России до чемпионата мира-2026

IIHF: Сборную России не допустили до ЧМ-2026 из соображений безопасности
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем сайте опубликовала заявление, в котором объяснила решение не допускать сборную России к чемпионату мира (ЧМ) 2026 года.

По мнению совета организации, участие в турнире российских и белорусских сборных невозможно из соображений безопасности. Решение об участии команд в ЧМ-2027 будет принято не позднее мая 2026 года.

Ранее на решение IIHF отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Они хотят наш спорт уничтожить. Понятно, что у них это не получится», — заявила специалист.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно ранее 4 февраля. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Жители европейской страны начали массово вырубать свои деревья

      Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

      Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи

      Атлет слишком сильно метнул ядро и попал в голову зрителю

      В Узбекистане раскрыли направленные на россиян колл-центры мошенников

      Выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет

      Канье Уэста назвали «мерзким куском мусора» после голого выхода его жены на «Грэмми»

      Подозреваемый в расправе над пасынком россиянин и раньше избивал людей

      Россияне начали массово избегать путешествий с семьями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше