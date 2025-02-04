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15:34, 4 февраля 2025Спорт

Тарасова оценила решение IIHF о недопуске сборной России до ЧМ-2026

Тарасова об отстранении хоккеистов РФ от ЧМ-2026: Наш спорт хотят уничтожить
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России к чемпионату мира 2026 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что ей очень обидно за хоккеистов. «Нужно советоваться с правительством: что нам делать дальше? Они хотят наш спорт уничтожить. Понятно, что у них это не получится», — добавила Тарасова.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно ранее 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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