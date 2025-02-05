Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка подаст на первую леди Франции в суд

Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка Рей подаст в суд на первую леди

Французская журналистка Наташа Рей, назвавшая супругу президента Франции Бриджит Макрон мужчиной, решила подать на первую леди в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Франсуа Данглеан рассказал агентству, что его клиентка, заподозрившая жену Эммануэля Макрона в трансгендерности (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), намерена подать жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рэй. «Жалоба будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье, против ее брата Жана-Мишеля Тронье, против их адвоката и против трех судей, которые сфальсифицировали процесс», — уточнил юрист.

Ранее Данглеан сообщил, что Рей запросит политическое убежище в России через посольство в Париже. Он отметил, что журналистка рассчитывает на помощь депутата Госдумы Петра Толстого в этом вопросе, так как его хорошо знают во Франции.

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей и Жегусс к штрафу в размере 13,5 тысячи евро. По версии следствия, Рей подготовила клеветнические материалы про Брижит Макрон, а Жегусс их распространила. Из этой суммы 8 тысяч евро присуждено самой супруге президента Франции, а 5 тысяч — ее брату Жану-Мишелю в качестве морального ущерба.