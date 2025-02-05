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НХЛ — регулярный чемпионат
09:44, 5 февраля 2025Спорт

НХЛ вновь изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 10 апреля 2025-го
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.

В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,68 голов за игру. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 10 апреля 2025-го. В этот день состоится домашний матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

Ранее Овечкин отметился голом в пустые ворота «Флориды Пантерс» за 0,1 секунду до конца матча. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона».

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству шайб (878) в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю от канадца Гретцки составляет 16 голов.

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