НХЛ вновь изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.
В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,68 голов за игру. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 10 апреля 2025-го. В этот день состоится домашний матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».
Ранее Овечкин отметился голом в пустые ворота «Флориды Пантерс» за 0,1 секунду до конца матча. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона».
39-летний Овечкин занимает второе место по количеству шайб (878) в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю от канадца Гретцки составляет 16 голов.