Овечкин забросил шайбу в ворота «Флориды» на последней секунде

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Домашняя для столичного клуба встреча завершилась со счетом 6:3. Капитан команды Александр Овечкин забросил финальную шайбу в ворота за 0,1 секунды до финальной сирены.
Эта шайба стала для Овечкина 878-й в карьере НХЛ. Гол позволил Овечкину сократить отставание от рекорда результативности в НХЛ, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, до 16 очков.