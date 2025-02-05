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НХЛ — регулярный чемпионат
08:04, 5 февраля 2025Спорт

Овечкин забросил шайбу в ворота «Флориды» на последней секунде

Овечкин забросил шайбу в ворота «Флориды» за 0,1 секунды до сирены
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bob Frid / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Домашняя для столичного клуба встреча завершилась со счетом 6:3. Капитан команды Александр Овечкин забросил финальную шайбу в ворота за 0,1 секунды до финальной сирены.

Эта шайба стала для Овечкина 878-й в карьере НХЛ. Гол позволил Овечкину сократить отставание от рекорда результативности в НХЛ, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, до 16 очков.

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