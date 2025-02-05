Овечкин забросил шайбу в ворота «Флориды» на последней секунде

Овечкин забросил шайбу в ворота «Флориды» за 0,1 секунды до сирены

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Домашняя для столичного клуба встреча завершилась со счетом 6:3. Капитан команды Александр Овечкин забросил финальную шайбу в ворота за 0,1 секунды до финальной сирены.

Эта шайба стала для Овечкина 878-й в карьере НХЛ. Гол позволил Овечкину сократить отставание от рекорда результативности в НХЛ, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, до 16 очков.