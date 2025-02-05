Олимпийский чемпион назвал IIHF профашистской организацией из-за решения по России

Олимпийский чемпион Кожевников назвал IIHF профашистами из-за недопуска России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России к чемпионату мира 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат».

Кожевников назвал IIHF профашистской организацией из-за решения по России. «Все было заранее известно», — заявил он.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно ранее 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.