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02:28, 5 февраля 2025Мир

В Германии согласились рассмотреть идею о размещении войск НАТО в Гренландии

Spiegel: ФРГ открыта для идеи размещения военных НАТО в Гренландии из-за Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Власти Германии открыты для идеи размещения сил НАТО в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что остров должен присоединиться к США. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Как отмечает издание, вопрос о возможности присутствия сил Североатлантического альянса был поднят одним из генералов Европейского союза. Такие меры показали бы осознание европейскими союзниками по блоку стратегической важности острова, а также помешали бы Трампу реализовать его амбиции силовыми методами.

Дональд Трамп неоднократно сообщал о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил, что остров необходим США для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик

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