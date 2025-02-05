В Германии согласились рассмотреть идею о размещении войск НАТО в Гренландии

Spiegel: ФРГ открыта для идеи размещения военных НАТО в Гренландии из-за Трампа

Власти Германии открыты для идеи размещения сил НАТО в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что остров должен присоединиться к США. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Как отмечает издание, вопрос о возможности присутствия сил Североатлантического альянса был поднят одним из генералов Европейского союза. Такие меры показали бы осознание европейскими союзниками по блоку стратегической важности острова, а также помешали бы Трампу реализовать его амбиции силовыми методами.

Дональд Трамп неоднократно сообщал о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил, что остров необходим США для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик