В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее стало известно о взрыве в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога, жителей призвали не выходить из домов.

Позднее сообщалось об ударе по одесскому отелю «Бристоль», где жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS. По данным «Военного обозревателя», целью удара стали офицеры военной разведки Франции.