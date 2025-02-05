Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:22, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве раздались взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее стало известно о взрыве в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога, жителей призвали не выходить из домов.

Позднее сообщалось об ударе по одесскому отелю «Бристоль», где жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS. По данным «Военного обозревателя», целью удара стали офицеры военной разведки Франции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал число погибших солдат ВСУ

      В Киеве раздались взрывы

      Зеленский призвал Карлсона перестать «лизать» Путину

      Десятки деревень остались без света в Ленобласти

      Спасатели обнаружили всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Раскрыты новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

      Бывшая жена Венсана Касселя раздвинула ноги в рекламе купальников

      В России появится реестр мигрантов-нарушителей

      Трамп заявил об «ужасной» коррупции в USAID

      Режим высылки нелегалов вступил в силу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше