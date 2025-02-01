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22:09, 1 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыта цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе

Целью удара по гостинице «Бристоль» в Одессе стали военные разведчики из Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine in the Odesa region / Reuters

Целью ракетного удара по гостинице «Бристоль» в Одессе стали офицеры военной разведки Франции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его информации, разведчики прибыли на Украину с Ближнего Востока.

31 января военкор Евгений Лисицын рассказал, что удар пришелся по отелю. Он выяснил, что там жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что значительная часть находившихся там военных получила ранения.

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