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12:47, 5 февраля 2025Спорт

В России объяснили конфликт между Карлсеном и ФИДЕ

Гроссмейстер Шипов: Спор Карлсена и ФИДЕ стал борьбой за власть в мире шахмат
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Магнус Карлсен

Магнус Карлсен. Фото: Frans Peeters / Wikipedia

Конфликт Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и шестнадцатого чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена является эпизодом борьбы за власть. Такой комментарий по ситуации дал популяризатор шахмат, гроссмейстер и тренер Сергей Шипов в беседе с газетой «Взгляд».

ФИДЕ потребовала от шахматистов отказаться от участия в Freestyle Chess Grand Slam Tour, соорганизатором которого является Карлсен, поскольку сам турнир позиционируется как чемпионат мира. После этого Карлсен предложил главе федерации Аркадию Дворковичу покинуть пост президента.

По словам эксперта, идет борьба за статус новой серии турниров по шахматам Фишера, которую начнет организация Freestyle Chess во главе с немецким бизнесменом Яном Хенриком Бюттнером. Бюттнер и партнеры хотят, чтобы в этой серии определялся чемпион мира по шахматам Фишера, а ФИДЕ против такой формулировки. «Идет борьба за кадры, за лучших игроков. Любопытно, чем ответят Бюттнер и его партнеры, а также сами игроки», высказался Шипов.

Он добавил, что в последние годы появились силы, которые проводят все больше турниров высокого уровня. Это, в частности, американская платформа Chess.com. При этом внутри самой ФИДЕ есть «агенты Chess.com», допустил Шипов.

Ранее Дворкович ответил на призыв Карлсена оставить пост президента ФИДЕ. Он заявил, что не собирается уходить в отставку. «Мне кажется, он просто неправильно интерпретирует некоторые дискуссии, которые были», — добавил Дворкович.

50-летний Дворкович руководит федерацией с осени 2018 года. Он сменил на этом посту представителя России Кирсана Илюмжинова, который был президентом ФИДЕ с 1995-го.

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