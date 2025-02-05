Возникший после падения БПЛА пожар на резервуаре с нефтепродуктами в России ликвидировали

Пожар в резервуаре с нефтью в Краснодарском крае после падения дрона потушили

Пожар на резервуаре с нефтепродуктами, который начался в ночь на 5 февраля после падения дрона, потушили. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 8:11», — говорится в сообщении.

Ранее появились кадры мощного пожара на резервуаре с нефтью. На кадрах видны мощные клубы дыма, которые распространяются по небу и делают его черным. Звуков взрыва на видеозаписи не слышно.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 5 февраля. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, обломки дрона ВСУ упали на резервуар с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской, из-за чего начался пожар. Никто, предварительно, не пострадал.

Ночью под удар также попали Белгородская и Курская область. Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным Минобороны, сбили в регионах по два летательных аппарата.