В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

Депутат Огуль поддержал инициативу о запрете продажи алкоголя до 21 года

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал инициативу о запрете продажи алкоголя до 21 года при условии, если мера будет работать. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Он подчеркнул, что речь идет о любом алкоголе, в том числе пиве.

«Я согласен, но при одном условии: если это ограничение будет работать. Это первое. Второе: конечно же, нужно еще убрать алкогольную продукцию из магазинов, где продается продукция питания, то есть сделать отдельные алкомаркеты, и [отдать] под полный государственный контроль или государственную монополию изготовление спирта», — отреагировал депутат.

В декабре 2024 года стало известно, что розничные продажи алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в первые 11 месяцев 2024 года выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 201,7 миллиона декалитров. Такой результат стал максимальным в истории.

