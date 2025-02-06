Блогер нашел в отеле нож и пятна от спермы и сравнил его с самой известной тюрьмой в мире

Тревел-блогер нашел в отеле в Будапеште нож и пятна от спермы и сравнил его с самой известной тюрьмой в мире — Алькатрасом. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 21-летнего Элфи Уоттса, гостиница Muranyi 50 City Rooms настолько ужасна, что шокирует даже опытных путешественников. В ролике для соцсетей путешественник показал груду разобранной мебели у стены и пятна на простыне. Затем он обнаружил в номере нож — оружие лежало на краю кровати.

Уоттс подчеркнул, что весь отель был в таком же состоянии, а постояльцы слушали громкую музыку и курили в коридорах. Более того, на несколько номеров приходились всего две общие ванные комнаты.

«В туалетах валялись пачки сигарет, Wi-Fi не работал, а некоторые люди спали на полу в коридоре», — заметил блогер. Он подчеркнул, что не рискнул оставаться на ночь в таком месте.

Ранее российская туристка побывала с мужем и друзьями в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов. По словам россиянки, пятизвездочная гостиница Loxia Comfort Beach обошлась в 70 тысяч рублей на двоих за неделю.