Болгарский игрок клуба РПЛ сравнил уровень футбола в России и на родине

Болгарский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Матео Стаматов сравнил уровень футбола в России и на родине. Его слова приводит «РБ Спорт».
По мнению игрока, российское первенство превосходит болгарское, а команды находятся в лучших условиях. «В Болгарии сейчас 3–4 реально сильных команды с хорошим финансированием, те же "Лудогорец", софийский ЦСКА», — заявил Стаматов.
В мае прошлого года полузащитник ПАОКа и сборной России Магомед Оздоев сравнил уровень футбола в Греции и на родине. По его мнению, в целом российское первенство сильнее.
25-летний Стаматов в нынешнем сезоне провел 12 матчей в РПЛ. Защитник отметился двумя голевыми передачами.