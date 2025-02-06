Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Фабиан Марожан
Роттердам
ЦСКА
3:4
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
1:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:34, 6 февраля 2025Спорт

Болгарский игрок клуба РПЛ сравнил уровень футбола в России и на родине

Игрок «Пари НН» Матео Стаматов: В России уровень футбола выше, чем в Болгарии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Болгарский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Матео Стаматов сравнил уровень футбола в России и на родине. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению игрока, российское первенство превосходит болгарское, а команды находятся в лучших условиях. «В Болгарии сейчас 3–4 реально сильных команды с хорошим финансированием, те же "Лудогорец", софийский ЦСКА», — заявил Стаматов.

В мае прошлого года полузащитник ПАОКа и сборной России Магомед Оздоев сравнил уровень футбола в Греции и на родине. По его мнению, в целом российское первенство сильнее.

25-летний Стаматов в нынешнем сезоне провел 12 матчей в РПЛ. Защитник отметился двумя голевыми передачами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

      Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше