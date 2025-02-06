Болгарский игрок клуба РПЛ сравнил уровень футбола в России и на родине

Игрок «Пари НН» Матео Стаматов: В России уровень футбола выше, чем в Болгарии

Болгарский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Матео Стаматов сравнил уровень футбола в России и на родине. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению игрока, российское первенство превосходит болгарское, а команды находятся в лучших условиях. «В Болгарии сейчас 3–4 реально сильных команды с хорошим финансированием, те же "Лудогорец", софийский ЦСКА», — заявил Стаматов.

В мае прошлого года полузащитник ПАОКа и сборной России Магомед Оздоев сравнил уровень футбола в Греции и на родине. По его мнению, в целом российское первенство сильнее.

25-летний Стаматов в нынешнем сезоне провел 12 матчей в РПЛ. Защитник отметился двумя голевыми передачами.