Глава Минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару

Глава Минфина США Бессент: Доллар сохранит статус резервной валюты

Страны БРИКС могут попытаться уйти от использования доллара. Однако обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, высказал мнение глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Страны могут говорить об этом (уходе от доллара — прим. "Ленты. ру"), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», — отметил он.

По словам Бессента, в мире по-прежнему нет альтернативы доллару и он сохранит статус резервной валюты.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. По его словам, государства не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние годы Соединенные Штаты получили 12 триллионов долларов «из воздуха» благодаря роли доллара как мировой валюты.

До этого Путин заявлял, что Штаты рассчитывали, что в России без доллара все рухнет. Президент уточнил, что именно поэтому США и отказали Москве в долларовом обслуживании.