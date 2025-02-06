Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:48, 6 февраля 2025Экономика

Глава Минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару

Глава Минфина США Бессент: Доллар сохранит статус резервной валюты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Страны БРИКС могут попытаться уйти от использования доллара. Однако обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится, высказал мнение глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Страны могут говорить об этом (уходе от доллара — прим. "Ленты. ру"), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», — отметил он.

По словам Бессента, в мире по-прежнему нет альтернативы доллару и он сохранит статус резервной валюты.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. По его словам, государства не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние годы Соединенные Штаты получили 12 триллионов долларов «из воздуха» благодаря роли доллара как мировой валюты.

До этого Путин заявлял, что Штаты рассчитывали, что в России без доллара все рухнет. Президент уточнил, что именно поэтому США и отказали Москве в долларовом обслуживании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Глава Минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару

      ПВО сработала в российском регионе

      Валиевой выставили штраф за неудачную апелляцию

      Нападение крокодила на девочку попало на видео

      Стало известно о низком моральном духе в НАСА из-за Маска

      Трамп запретит трансгендерам соревноваться в женском спорте

      Ведомство Маска прекратит финансирование ряда СМИ

      Россию сочли готовой к более интенсивным переговорам с США по Украине

      На Украине одобрили санкции против «теневого флота» России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше