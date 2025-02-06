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22:06, 6 февраля 2025Спорт

Казахстанский теннисист сделал выбор между жизнью в Монако и Санкт-Петербурге

Теннисист Бублик заявил, что предпочел бы жить в Санкт-Петербурге, а не в Монако
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик сделал выбор между постоянным проживанием в Монако и Санкт-Петербурге. Он высказался об этом на канале блогера Вити Кравченко в YouTube.

По словам игрока, в качестве одного места жительства на всю жизнь он бы выбрал российский город. «Мне там комфортнее, я понимаю культуру, понимаю людей. Все-таки там жизнь настоящая. Он не состоит из очень богатых людей, там нет выдуманных реалий», — заявил Бублик.

Теннисист добавил, что в Монако комфортная жизнь, но он не хотел бы растить там детей. «Нужно прививать ценность денег и того, что их надо зарабатывать. А здесь это все очень быстро теряется, дети вырастут оторванными от реальности», — отметил игрок.

Ранее Бублик объяснил решение сменить гражданство с российского на казахстанское в 2016 году. Он отметил, что сделал это из-за денег.

27-летний Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), до 2016 года он представлял Россию. На счету теннисиста четыре победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, он является 49-й ракеткой мира.

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