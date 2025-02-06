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20:26, 6 февраля 2025Наука и техника

Минобороны показало новую модификацию «Урагана»

МО РФ показало работу «Урагана» на новом шасси БАЗ-69092
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган», которая получила новое шасси, заметили в приграничном районе. Работу новой модификации машины показало Минобороны России (МО РФ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что расчеты РСЗО артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Новороссийска уничтожили опорные пункты противника в курском приграничье.

На опубликованном видео можно заметить модификацию «Урагана» на шасси БАЗ-69092. Машина с колесной формулой 6х6 получила двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Она заменила четырехосный ЗиЛ-135ЛМ, который выпускался с 1960-х годов.

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РСЗО «Ураган» несет 16 направляющих для стрельбы снарядами калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет 35 километров. Фугасный снаряд «Урагана» несет более 50 килограммов взрывчатки.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила, что используемая в зоне спецоперации РСЗО «Торнадо-С» способна накрыть площадь размером двенадцать футбольных полей.

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