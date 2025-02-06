Нутрициолог дала советы по правильному питанию в командировках

Нутрициолог Дудченко: Питание в длительных поездках надо планировать заранее

Поддерживать сбалансированный рацион можно даже в постоянных командировках, перелетах и встречах, считает нутрициолог, шеф-повар Вера Дудченко. Советы по правильному питанию в длительных поездках и при плотном рабочем графике она дала в беседе с «Лентой.ру».

Главная рекомендация нутрициолога — планировать питание в командировках заранее. По ее словам, перед длительной поездкой нужно узнать, какие кафе или рестораны с полезной едой есть рядом с отелем или местом встречи. Если времени на полноценный обед нет, следует взять с собой орехи, фрукты, натуральные йогурты и перекусить ими во время перерыва.

Также, по словам Дудченко, в командировках надо следить за питьевым режимом. Зачастую во время долгих перелетов или встреч люди забывают пить воду, а нехватка жидкости провоцирует головную боль, усталость, потерю концентрации, предупредила нутрициолог.

Кроме того, при любом графике работы Дудченко посоветовала не пропускать завтрак. Идеальным вариантом для первого приема пищи она назвала овсяную кашу с фруктами, цельнозерновой хлеб с яйцами или творог с орехами и ягодами.

Старайтесь, чтобы каждый прием пищи включал в себя три ключевых компонента: белки (рыбу, яйца, курицу, творог) для длительного ощущение сытости, сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, коричневый рис, киноа) для энергии и клетчатку (фрукты, овощи, зелень) для пищеварения, нормальной работы мозга и иммунитета Вера Дудченко нутрициолог, шеф-повар

Еще один совет нутрициолога — избегать переедания на деловых обедах. Для этого, по ее мнению, нужно выбирать овощные салаты, вареные или запеченные блюда с маленькими порциями. Важно учитывать и время приемов пищи: если из-за графика обед откладывается, можно перекусить, чтобы не допустить сильного голода.

Наконец Дудченко предложила использовать боксы для еды и смузи, чтобы брать их с собой. «Если у вас есть возможность готовить еду заранее и брать с собой, ланч-боксы станут отличным решением для сбалансированного питания в поездках и командировках. Заранее упакованные блюда, например, салаты с киноа, курицей или овощами, позволят вам питаться полноценно в любое время», — убеждена нутрициолог.

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