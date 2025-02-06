«Радиостанция Судного дня» передала очередное загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два загадочных сообщения за день

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в четверг, 6 февраля, снова передала в эфир два загадочных сообщения за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 11:36 по Москве в эфире прозвучало слово «омертвление». В 13:05 — «крахосуп».

17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не способна передавать какие-то секретные данные. «Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — объяснил он.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», так как 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание».