Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 6 февраля 2025Силовые структуры

Следственные действия начались в доме пропавшего без вести бывшего мэра Самары и его жены

РИА Новости: В доме экс-мэра Самары Тархова начались следственные действия
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Криминалист раскрыл важную деталь в расправе над экс-мэром Самары

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Следственные действия начались в квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова, пропавшего без вести вместе с супругой. Об этом сообщает РИА Новости.

В Самаре у подъезда дома на улице Вилоновской, где проживал экс-мэр, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Они не пускают внутрь журналистов. Также на двери подъезда наклеено объявление с просьбой к прессе не беспокоить жильцов дома расспросами.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно ранее, 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась.

По данным следствия, после совершения преступления она отправляла смс с телефонов деда и бабушки. Предположительно, внучка расправилась с дедом и бабушкой из-за 145 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      В российском городе захотели построить крупнейший в Европе экстрим-центр водного спорта

      Туристы попытались вывезти из России в Китай грибы и нарвались на уголовное дело

      Окружение Трампа посчитало уловкой его слова о Газе

      Раскрыт тайный смысл наряда Меган Маркл в новом видео

      В Курской области загорелся газопровод на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ

      Порошенко обвинил власти Украины в давлении на оппозицию

      В России высказались о четырехдневной рабочей неделе для одной категории населения

      Украина попыталась атаковать еще один регион России на фоне наступления в Курской области

      Следственные действия начались в доме пропавшего без вести бывшего мэра Самары и его жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше