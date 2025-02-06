Следственные действия начались в доме пропавшего без вести бывшего мэра Самары и его жены

РИА Новости: В доме экс-мэра Самары Тархова начались следственные действия

Начало событий в новости Криминалист раскрыл важную деталь в расправе над экс-мэром Самары

Следственные действия начались в квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова, пропавшего без вести вместе с супругой. Об этом сообщает РИА Новости.

В Самаре у подъезда дома на улице Вилоновской, где проживал экс-мэр, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Они не пускают внутрь журналистов. Также на двери подъезда наклеено объявление с просьбой к прессе не беспокоить жильцов дома расспросами.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно ранее, 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась.

По данным следствия, после совершения преступления она отправляла смс с телефонов деда и бабушки. Предположительно, внучка расправилась с дедом и бабушкой из-за 145 миллионов рублей.