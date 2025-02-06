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13:18, 6 февраля 2025Силовые структуры

Криминалист раскрыл важную деталь в расправе над экс-мэром Самары

Криминалист Игнатов: У внучки убитого бывшего мэра Самары могли быть сообщники
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Гладков / Коммерсантъ

У внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова могли быть сообщники. Об этом сообщает криминалист Михаил Игнатов в беседе с News.ru.

Криминалист считает, что девушка действовала не одна, так как сложно было бы вынести жертв и остаться незамеченной камерами видеонаблюдения. Внучка ходила часто туда-сюда с хозяйственными сумками, при этом следов крови в квартире не нашли, отметил Игнатов.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно ранее, 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась. По данным следствия, после совершения преступления она отправляла смс с телефонов деда и бабушки. Предположительно, внучка расправилась с дедом и бабушкой из-за 145 миллионов рублей.

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