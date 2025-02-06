В России назвали условие для разблокировки Х и других соцсетей

Депутат Свинцов: Разблокировка соцсети Х возможна при соблюдении законов РФ

Разблокировка соцсети Х (бывший Twitter) и других запрещенных на территории России сервисов возможна при одном условии, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он назвал его в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что соцсеть Х в России может быть разблокирована, так как ее работа сильно изменилась, в частности, там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации.

«Я не могу сказать, стало меньше или больше деструктивного контента, но в России принят целый блок законопроектов, который выставляет достаточно широкий спектр требований. Первое — это обязательство открыть юридическое лицо на территории Российской Федерации. Второе — обязательство хранить персональные данные на территории Российской Федерации. Третье — безусловно, сотрудничать со всеми надзорными органами в Российской Федерации с точки зрения мониторинга и максимально быстрого удаления запрещенного на территории Российской Федерации контента. Есть еще ряд еще мелких вещей, которые тоже необходимо соблюдать», — поделился депутат.

Поэтому ограничения к Х, как и к любой другой организации, юридическому лицу, сервису, будут сняты, если они начнут соблюдать весь объем российского законодательства, а не только то, что им кажется комфортным, отметил Свинцов.

«Поэтому я не думаю, что в какой-то ближайшей перспективе разблокировка возможна. То, что это, в принципе, возможно, это абсолютно справедливо. И в том числе об этом говорил президент, что как только вся совокупность законодательства Российской Федерации будет выполняться той или иной организацией, сервисом или юридическим лицом, то после подачи соответствующего обращения в Роскомнадзор, заявка будет рассмотрена, и в случае, если никаких противоправных действий или, так сказать, творческого подхода к исполнению законодательства Российской Федерации нет, то, конечно, такие соцсети будут разблокированы. Это касается любого бизнеса, не только социальных сетей, но и ряда других», — заключил парламентарий.

В феврале 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать соцсеть X после публикации в ней интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

