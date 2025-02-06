В Госдуме посоветовали Валиевой вернуть медали

Журова посоветовала Валиевой вернуть медали, чтобы они не напоминали о скандале

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова дала совет российской фигуристке Камиле Валиевой. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова рекомендовала Валиевой вернуть медали, которые у нее отняли из-за допинга. «Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале», — заявила она, добавив, что любовь и поддержка болельщиков стоят больше, чем медали.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).