В российском город временно закрыли аэропорт

Аэропорт Николаевска-на-Амуре временно закрыли для расчистки ВПП

Работу аэропорта Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае приостановили для расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Уточняется, что воздушная гавань будет закрыта с с 07:30 до 12:00 (с 00:30 до 05:00 по московскому времени).

До этого в компании сообщали о временном закрытии аэропорта Советской Гавани из-за интенсивных осадков и работ по расчистке снега.

На погоду в Хабаровском крае оказывает влияние циклон из Китая.

Ранее стало известно, что холода захватили Красноярский край, Якутию, Чукотку, Камчатку, Магаданскую область, Хабаровский край, Бурятию и Забайкалье. Также морозы распространились на Алтае и в Тыве. Снегопад начался в среду, 6-7 февраля циклон будет проявлять себя еще активнее. Порывы ветра могут достигать 23 метра в секунду.