В российском регионе загорелся аэродром после атаки БПЛА

Shot: В Краснодарском крае загорелся аэродром после атаки БПЛА

Город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Очевидцы сообщили, что над городом был слышен характерный звук пролета БПЛА, а затем раздалось несколько громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей. Отмечается, что в результате падения обломков возникло возгорание в районе местного аэродрома.

Ранее сообщалось, что 5 февраля в период с 19:00 до 20:00 средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Азовского моря.

В ночь на 3 февраля над Волгоградской областью средствами противовоздушной обороны удалось сбить 25 БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров пояснил, что в результате падения обломков произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который был ликвидирован.