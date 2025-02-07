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НХЛ — регулярный чемпионат
15:24, 7 февраля 2025Спорт

Лучший бомбардир и снайпер КХЛ из Канады захотел получить российский паспорт

Лучший бомбардир КХЛ из Канады Джош Ливо захотел получить российский паспорт
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Канадский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Джош Ливо хочет получить российский паспорт. Об этом «Чемпионату» рассказал его агент Иван Ботев.

«Дальше все будет зависеть от различных обстоятельств», — заявил представитель хоккеиста. Ботев добавил, что в ближайшие два года его клиент планирует оставаться в КХЛ, а ясность по клубу будет позднее.

Ливо — лучший бомбардир и снайпер КХЛ на данный момент. В 47 играх регулярного чемпионата он забросил 40 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Ранее два игрока московского «Динамо» получили российское гражданство. Американскому защитнику Бреннану Менеллу вручили паспорт в августе 2023-го, а канадскому форварду Седрику Пакетту — в октябре 2024-го.

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