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14:40, 10 июня 2024Спорт

Канадский хоккеист «Динамо» подал документы на получение российского гражданства

Канадский хоккеист Пакетт подал документы на получение российского гражданства

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт подал документы на получение российского гражданства. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичной команды Сергей Сушко.

О желании Пакетта стать гражданином России стало известно 25 апреля. Отмечалось, что форвард не заигран за сборную Канады, и согласился на предложение московского клуба.

В минувшем сезоне Пакетт провел за «Динамо» 65 матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Канадец забросил 26 шайб и сделал 16 результативных передач.

Ранее другой хоккеист «Динамо» — Бреннан Менелл — получил российский паспорт. Уточнялось, что защитник теперь может выступать за сборную России.

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      Алексей Гусев
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