Канадский хоккеист «Динамо» подал документы на получение российского гражданства

Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт подал документы на получение российского гражданства. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичной команды Сергей Сушко.
О желании Пакетта стать гражданином России стало известно 25 апреля. Отмечалось, что форвард не заигран за сборную Канады, и согласился на предложение московского клуба.
В минувшем сезоне Пакетт провел за «Динамо» 65 матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Канадец забросил 26 шайб и сделал 16 результативных передач.
Ранее другой хоккеист «Динамо» — Бреннан Менелл — получил российский паспорт. Уточнялось, что защитник теперь может выступать за сборную России.