Конор Макгрегор задумался об участии в боях на голых кулаках

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор задумался об участии в боях на голых кулаках. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Там добавили, что по поводу следующего боя ирландца в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) информации пока нет. «В определенной степени это зависит и от лиги. Но есть предложения и по боям в других дисциплинах. К примеру, на голых кулаках. Это вполне реально», — заявили в команде Макгрегора.

Ранее Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова и вызвал его на бой. «Подерись со мной, заработай 100 миллионов долларов и отдай их всей своей деревне», — предложил ирландец.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний поединок он провел в 2021 году, уступив Дастину Порье в результате травмы.