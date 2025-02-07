Момент ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» попал на видео

Kan опубликовал видео момента ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» Насраллы

Момент ликвидации бывшего генерального секретаря ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы попал на видео. Запись опубликовал телеканал Kan.

Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был ликвидирован в ходе израильского удара по Бейруту 28 сентября. Он возглавлял движение с 1992 года. При авиаударе также не стало дочери Насраллы Зейнаб.

Для ликвидации Хасана Насраллы Армия обороны Израиля сбросила на Ливан свыше 80 бомб. Авиация уничтожила как минимум четыре многоквартирных дома высотой в семь этажей.